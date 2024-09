Forte esplosione a Colonia la polizia indaga | allontanati i cittadini

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Intorno alle 7 di questa mattina unaha svegliato didi. Siamo vicino all’Hohenzollernring, nella zona centrale della città. Laè ancora impegnata in un’operazione di sicurezza, chiudendo la zona tra Rudolfplatz e Friesenplatz invitando la popolazione a tenersi lontano dall’area., dove è successo Secondo alcuni media tedeschi, l’sarebbe avvenuta nell’area di un bar-discoteca. “Abbiamo isolato l’area e sono in corso le indagini”, ha dichiarato un portavoce della. Secondo la Faz non ci sarebbero feriti, mentre laha isolato l’Hohenzollernring, area della movida della città sul Reno. Secondo la WDR, poco dopo le 6 del mattino un ordigno è esploso proprio accanto alla discoteca Vanity. Facendo cadere i pannelli del soffitto e mandando in frantumi i vetri delle finestre.