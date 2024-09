Conte cambia tutto con la Juventus Napoli rivoluzionato | la scelta per il big match

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Antonioè prontorein vista dellae studia una rivoluzione per il: le scelte per il bigAlzi la mano chi si aspettava di vedere ilin testa alla classifica di Serie A dopo 4 giornate, in seguito alla terribile disfatta all’esordio contro il Verona. Un clamoroso 3-0 che aveva gettato nello sconforto giocatori, tifosi, addetti ai lavori e anche lo stesso Antonio, apparso veramente preoccupato sia alla vigilia, che dopo la partita. Amarezza che si è presto trasformata in rabbia e voglia di lavorare, merito anche di un mercato pazzesco portato a termine dalla società proprio dopo la debacle al debutto. E’ passato un mese dall’ecatombe di Verona e oggi gli azzurri sembrano rinati. Per la prima volta da febbraio 2023, anno dello scudetto, la squadra è tornata a vincere 3 partite consecutive.