Bersani umiliato dal quiz di Rai 2 | per chi lo scambia il concorrente | Video

(Di lunedì 16 settembre 2024) Mattarella chi? Non è la classica reazione di qualche adolescente poco interessato alla politica ma la risposta dei concorrenti di mezza età di The Floor - Ne rimarrà solo uno, ilshow di Rai 2 condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, vale a dire due componenti del collettivo comico napoletano The Jackal. «Come si chiamano questi leader italiani?», è la domanda posta dagli autori ai due sfidanti, Fabio e Biagio. Sulwall in studio scorrono i volti di uomini di Stato, di governo e parlamentari degli ultimi 40 anni. Sono tutti famosissimi, eppure le figure di palta si succedono a raffica. Si parte con Giulio Andreotti, indovinato. Ma l'inciampo arriva già sul secondo nome: Marco Pannella viene confuso con “Pertini”. Tocca poi a Giorgio Napolitano: “passo” per Fabio, che si riscatta con “Silvio Berlusconi”. Impossibile, francamente, da non (ri) conoscere.