Vergogna Grande Fratello Beatrice Luzzi già sulla graticola | le frasi prima del via scatenano il caos

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) L’ospite di ieri dia Verissimo ha sollevato molti commenti, in particolare le sue parole su Lino Giuliano fanno discutere. Tutto iniziato quando Silvia Toffanin ha chiesto cosa ne pensasse dello scontro, conomofobe, tra il prossimo protagonista deled Enzo Bambolina. “Se è quello che ho letto io, devo dire la verità, è chi gli ha scritto che secondo me è andato anche un po’ fuori le righe, una mancanza di privacy qualora fosse vero o di diffamazione qualora non lo fosse”. >> “Sta male”.