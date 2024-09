Sampdoria forse il problema non era Pirlo | primo tempo orribile

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Il cambio in panchina non ha portato i frutti sperati. Continua il momento drammatico dellanel campionato di Serie B e la squadra occupa l’ultimo posto in classifica. I blucerchiati sono stati sconfitti in trasferta dal Cosenza con il punteggio di 2-1. L’arrivo in panchina di Andrea Sottil non ha cambiato il rendimento della squadra. “Un, è inutile nascondersi, io dico chiaramente sempre la verità. Eravamo lenti, impacciati, sempre secondi sulla palla”, sono le parole dell’allenatore. “Inspiegabile anche perché sono stati quindici giorni di lavoro fatti con grande entusiasmo e con grande, però poi si deve rispondere sul campo e nelle partite di campionato.