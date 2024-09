Pomigliano | forza l’isola pedonale minaccia e aggredisce agenti della polizia locale denunciato

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di domenica 15 settembre 2024)D’ARCO – Oggi intorno alle 16, durante i controlli effettuati dalladid’Arco per la gestionezona a traffico limitato in occasione di eventi sportivi promossi dal Comune, un uomo hato il senso di marcia in via Ercole Cantone, lanciandosi con il proprio veicolo contro il flusso regolare del traffico. Fermato immediatamente da una pattuglia, l’uomo, a cui era stata contestata la violazione per senso vietato, ha reagito con violenza verbale,ndo gli. Successivamente, ha tentato di aggredirli per evitare la sanzione prevista. Di fronte alla situazione, i vigili hanno richiesto il supporto di altre pattuglie, vista la folla che si era formata intorno all’uomo. Quest’ultimo è stato quindi condotto con lanei locali del Comando per eseguire le procedure di rito.