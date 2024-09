Oroscopo settimanale | dal 15 al 21 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 15 settembre 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con l’appuntamento dell’. Che settimana darà secondo le stelle dello zodiaco? Scopriamolo insieme. Questa settimana promette di essere ricca di emozioni e opportunità per tutti i segni. Siate pronti a cogliere ciò che l’universo vi offre e ad affrontare le sfide con coraggio e determinazione. L’astrologia ci ricorda che, nonostante le influenze planetarie, siamo noi i veri artefici del nostro destino.della settimana – velvetgossipL’della settimana *Ariete (21 marzo – 19 aprile)* La settimana promette di essere intensa per gli Ariete. Il transito di Marte nel vostro segno vi dona energia, ma attenzione a non disperderla in troppi impegni. Sul fronte lavorativo, nuove opportunità potrebbero apparire, ma siate cauti nel prendere decisioni affrettate.