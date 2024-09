Mugnano assalto al bancomat Il colpo fallisce per il rumore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) PERUGIA Sono stati i residenti del palazzo a far sfumare il. Allarmati per i rumori provenienti dal piano terra dell’edificio, dove si trova una filiale dell’Unicredit con sportello automatico, gli inquilini hanno iniziato ad affacciarsi, disturbando in questo modo, secondo quanto ricostruito, i ladri che stavano armeggiando presumibilmente per far saltare in aria la cassa. Come era già successo nel 2017, proprio alla stessa filiale. In quel caso, ilfu fatto saltare, l’esplosione provocò danni, ma soprattutto creò il caos tra gli abitanti del paese, svegliati improvvisamente dal boato. Nel palazzo dove ha sede la filale della banca, a, sottolinea il consigliere comunale di opposizione, Augusto Peltistro, abitano dodici famiglie “costrette a vivere con il terrore e la paura per la propria incolumità, inoltre a pochi passi c’è anche l’ufficio postale”.