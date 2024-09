Missile ipersonico degli Houthi colpisce per la prima volta il centro di Israele

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 15 settembre 2024) Strike dei proxy dell’Iran che sono riusciti a colpire dallo Yemen il cuore di. I ribellihanno lanciato controunbalistico terra-terra. L’attacco missilistico ha fatto suonare le sirene in tutto ildiattorno alle 6.30 del mattino, con allarmi uditi da est di Tel Aviv fino a Modiin. Secondo le forze di difesa di Israle, l’esercito ha tentato più volte di intercettare il, ma i risultati di tali tentativi sono in fase di accertamento. Ilè stato lanciato intorno alle 6.21 del mattino e le sirene hanno iniziato a suonare in tutto ildialle 6.32. Secondo gli, ilha raggiunto velocità ipersoniche e ha raggiuntoin 11 minuti.