L’unico dubbio di formazione è Magnanini Loro sono competitivi ma andiamo per vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Massimo Gadda conferma l’undici di domenica scorsa per la partita di Fermo, unicoquello che riguarda l’ultimo arrivato,. Mister, come si prepara un derby come questo? "Abbiamo fatto una buona settimana di allenamento, è vero che è un derby sentito da un po’ di anni, vero anche che è la seconda di campionato e bisogna darle il giusto peso. E’ chiaro che i tifosi ci tengono, e questesempre partite particolari, ma noi l’abbiamo preparato in maniera razionale, tranquilla, e proveremo a fare risultato". Azurunwa recuperato? "Sta bene, è una bella risorsa, ha grandi potenzialità, è stato catapultato in un calcio nuovo, dimostra grande forza fisica, non è male tecnicamente, uno su cui si può lavorare, un profilo molto interessante".