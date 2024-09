L' Olimpo di Kaos non è in Grecia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 15 settembre 2024) La mitologia greca in chiave satirica ed esilarante. Stiamo parlando di, la nuova serie Netflix in otto puntate creata dall’ideatore di The End of the F***ing World, Charlie Covell, che racconta le storie degli Dei dell’e in particolare di Zeus, interpretato da Jeff Goldblum, che, dopo aver visto spuntare una ruga sulla fronte, si persuade che questo simboleggi la fine imminente del mondo e che il suo potere sia messo in discussione dagli umani sulla Terra, mentre li governa dal MonteNetflix.jpg Zeus netflixAl centro della trama della serie Netflixuna famiglia disfunzionale con Zeus il perno centrale, Era, moglie e sorella di Zeus che nutre un profondo disprezzo per gli umani sulla terra, Ade (David Thewlis), il re degli inferi che perde qualsiasi controllo sui morti che diventano ingestibili e Poseidone che si interessa solo a cose futili.