LIVE Monza-Inter 0-0 | triplo cambio per Inzaghi ecco Zielinski

(Di domenica 15 settembre 2024)è il match valido per la quarta giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simonesfida ilallenato da Alessandro Nesta. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo stadio “Brianteo” di0-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 61?nel, esce Caprari ed entra al suo posto Dany Mota. 61? Cartellino giallo per proteste a Dumfries. 57? Subito Taremi al volo, ma l’iraniano mastica la conclusione. Palla fuori e anche di parecchio. 55? Tre cambi nell’in un colpo solo: fuori Lautaro Martinez, Mkhitaryan e Darmian e dentro Taremi,e Dumfries. 51? Sollecitato Thuram dall’ottimo traversone di Pavard, l’attaccante prende il tempo bene, ma incorna con scarsa precisione. 49? Inizia meglio ilquesto secondo tempo.