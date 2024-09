LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 3-6 6-4 5-2 Italia-Olanda Coppa Davis 2024 in DIRETTA | l’olandese serve per restare nel match

Leggi tutta la notizia su oasport

15-40 Due palle del controbreak Van de. Il numero 2 orange risponde ed entra subito in spinta con il dritto. 15-30 Splendido dritto inside out da fuori dal campo di, che chiude con il colpo successivo. 0-30 Risposta sulla riga, dritto inside out e volèe a campo aperto del. 0-15 Super difesa del neerlandese, che gioca un perfetto passante di dritto lungolinea. 3-5 Game Van de. Altra gran prima delora per il. AD-40 Prima esterna vincente del numero 2 orange. 40-40 Ottima risposta con il dritto da parte del romano. AD-40 Attacco con il dritto in chop velenosissimo del. 40-40 Con coraggio Van despinge a tutta di dritto. Parità.