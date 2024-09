Lino Giuliano non sarà squalificato perché serve al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 15 settembre 2024)2024 non è ancora iniziato, ma già si fa sentire il rumore delle prime polemiche, puntualmente alimentate dai social ma anche in tv. Protagonista di questo primo scivolone pre-reality è, ex volto di Temptation Island e concorrente deldi quest'anno. Al centro della bufera un commento omofobo indirizzato al TikToker campano Enzo Bambolina, che ha suscitato una forte reazione del pubblico e un'onda di richieste di squalifica del barbiere campano prima ancora che entri nella casa più spiata d'Italia. La vicenda ha preso piede dopo che Enzo Bambolina ha lasciato un commento provocatorio sotto un post di, insinuando che avessero avuto una relazione: "Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare". La risposta di, tutt'altro che diplomatica, è stata un insulto omofobo: "ricchio** di mer*a".