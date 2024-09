La bambina segreta di Ali Asgari nelle sale italiane dal 19 settembre

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 15 settembre 2024) ROMA – “La” di Aliarriveràdal 19grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione. La pellicola, che ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International Italia, uscirà in occasione dell’anniversario della morte di Mahsa Amini, donna iraniana deceduta il 162022 in seguito all’arresto per la mancata osservanza della legge sull’obbligo del velo. Presentato nella sezione Panorama al Festival di Berlino 2022, è il secondo lungometraggio del regista iraniano Ali, che realizza un nuovo film dedicato all’Iran contemporaneo e alla generazione dei millennials che lo abitano, in lotta per il riconoscimento dei loro diritti in uno Stato repressivo, stavolta partendo dal coraggio di una ragazza madre che dovrà ricorrere a misure estreme per nascondere la figlia illegittima ai propri genitori.