Inzaghi | Sfida insidiosa! Turnover? In un reparto fatte scelte precise

(Di domenica 15 settembre 2024)ha rilasciato alcune dichiarazioni dall’U-Power Stadium dove questa sera, alle ore 20.45, andrà in scena Monza-Inter, partita valevole per la quarta giornata di Serie A. Ecco le riflessioni pre-match affidate a DAZN VALUTAZIONI – Simoneha parlato così prima del fischio d’inizio di Monza-Inter: «Chiaramente è una partita non semplice, vediamo ogni settimana che tutte le partite nascondono insidie. Noi dovremo avere l’atteggiamento giusto, il Monza sta bene e a Firenze ha fatto un’ottima gara. Ci vorrà l’atteggiamento giusto dal primo minuto». REGOLA FERREA –parla della titolarità di Davide Frattesi, reduce da prestazioni più che convincenti con l’Italia: «Frattesi? Chiaramente sappiamo che avremo tantissime partite ravvicinate, però la regola non cambia. Dovremo cercare di prepararne una per volta, ho fatto qualche cambio ma ho massima fiducia in tutti.