Inzaghi | Inter lenti a far girare palla Reazione dopo il gol! Parlato con Dimarco

CONFERENZAPOST PARTITA MONZA-Come analizza la partitaquesto pareggio? È mancato il gol, sarebbe diventato più semplice per noi. Abbiamo avuto delle difficoltà perché affrontavamo una squadra che si difendeva bene. Nel primo tempo non abbiamo concretizzato le occasioni di Lautaro Martinez e. Siamo stati un po' leziosi, potevamo tirare prima in porta. Nel secondo tempo siamo andati meno bene, non abbiamo creato nonostante il predominio del gioco. Quando siamo passati con i tre attaccanti abbiamo subito il gol da Dany Mota che ci ha creato delle difficoltà . La squadra ha trovato latrovando il pari. Il pareggio non ci soddisfa e lascia l'amaro in bocca. Dobbiamo continuare a lavorare.