Il protagonista del match Corazza è l’arma in più | glaciale dal dischetto

(Di domenica 15 settembre 2024) Nel giorno in cui ricorrevano 38 anni dallo storico colpaccio dell’Ascoli in casa del Milan (0-1) – firmato il 14 settembre 1986 dalla perla di Massimo Barbuti su quel lancio sopraffino di Liam Brady alla prima assoluta di Berlusconi in qualità di nuovo presidente del club rossonero – è stato Simonea sbloccare la situazione in una gara non eccessivamente brillante contro i baby Diavoli. La sua è stata una prestazione convincente fatta soprattutto di tanto sacrificio e cinismo. Il centravanti è riuscito a trascinare l’Ascoli verso la conquista di tre punti che servivano come il pane per dimenticare la battuta d’arresto di Chiavari e rimettere il Picchio in carreggiata. Contro il Milan Futuro il terminale offensivo ha saputo sfruttare la propria esperienza per mostrarsidal. Questo l’episodio che ha permesso di spostare subito l’incontro sul binario sperato.