Il crollo del sistema carcere

(Di domenica 15 settembre 2024) È noto nella storia dell’umanità che, di fronte agli errori, si cerchi sempre un “colpevole” lontano da sé stessi, come per il, sprofondato in un caos totale, schiacciato da regole obsolete, condannato ad un fallimento ormai evidente a tutti. I fatti riportati dai mass media mostrano ilpenitenziario italiano in pieno conflitto interno, un colosso al collasso, vittima di una cronica mancanza di visione strategica e di una palese attesa del cosa fare e del dove andare. Anziché affrontare le cause profonde della crisi delcarcerario, chi governa ha trasformato le carceri in vere e proprie zone di conflitto, rispondendo alla violenza con altra violenza, anziché il dialogo; dando così avvio ad un circolo vizioso che anche volesse intraprendere la strada per migliorare, non fa che peggiorare la situazione.