I funerali di Giorgio Medici | Nella vigna del Signore

(Di domenica 15 settembre 2024) "Un semplice, umile lavoratoredel". Con queste parole, che anche Papa Ratzinger aveva scelto per definirsi alla sua elezione, ha deciso di farsi ricordare“James”, imprenditore e ambasciatore del lambrusco reggiano nel mondo. La piccola chiesa di Gaida non è stata in grado di accogliere le decine di persone che ieri mattina si sono radunate per dargli l’estremo saluto, dopo aver affollato nei giorni scorsi la camera ardente di Calerno. Tutto si è svolto in un fazzoletto di terra, quello datanto amato: l’aziendaErmete lungo la via Emilia, accanto la casa in cui viveva, di fronte la chiesa che ha frequentato assiduamente e, a pochi passi, il cimitero, dove ora riposa dopo 86 anni di vita intensa e oltre 50 di matrimonio.