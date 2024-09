Gp Baku | Piastri meraviglioso Leclerc e Russell a podio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) Uno spettacolo in pista per il GP di. Giri da togliere il fiato e colpi di scena Ci sono gare che vorresti non finissero mai, ci sono gran premi da cuore in gola. Il gp diè stata una di quelle gare che fanno riappacificare i tifosi con il motor sport. Spettacolo in pista, giri da togliere il fiato, tentativi di sorpasso. Alla fine l’ha spuntata uno straordinario Oscar. Il pilota australiano prima riesce a superaree poi a resistere al pilota monegasco che negli ultimi giri soffre con le gomme posteriori ma mantiene il secondo posto. Giri finali col botto, Perez cerca di superarema viene superato da Sainz che nel difendere la posizione si scontra con Perez. La classifica dice primo, poia completare il. Quarto posto per Norris, partito quindicesimo e sesto Verstappen.