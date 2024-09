Giochi di Palazzi Viale Sclavo Cus e PalaOrlandi pronti ai debutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Il PalaEstra è ormai pronto per riaccogliere la ‘Note di Siena’ Mens Sana e la Emma Villas che nelle prime due settimane abbondanti di preparazione pre campionato si sono allenate lontano da, in attesa della fine dei lavori che riguardavano il campo centrale dell’impianto. In vista dell’esordio in gare ufficiali della Mens Sana, domenica 29 alle 18 contro Arezzo con la prima giornata del campionato di B Interregionale, il PalaEstra sarà dunque pronto ad accogliere tifosi e abbonati (quasi 500 nei primi giorni di campagna abbonamenti) come dimostrano i primi allenamenti ‘in sede’ che sono stati effettuati da venerdì.