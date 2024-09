Forza l’isola pedonale ed aggredisce i vigili urbani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCerca di aggirare il traffico cittadinondo il senso vietato del, e per evitare la sanzione. E’ accaduto in via Cantone a Pomigliano d’Arco, dove un uomo è stato bloccato dagli agenti della polizia municipale, impegnati per la gestione della zona a traffico limitato in occasione di eventi sportivi promossi dal Comune, mentre percorreva la strada in senso vietato. L’uomo però ha dapprima insultato ied ha poi tentato di aggredirli fisicamente. Gli agenti hanno quindi richiesto il supporto di altre pattuglie, vista la folla che si era formata intorno all’uomo, che è stato condotto nel Comando della polizia locale dove è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.