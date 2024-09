È il lupo vestito da agnello | Open Arms la stoccata della Matone alle toghe rosse

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Simonetta, deputatoLega, va dritta al punto e contesta la levata di scudi dell'Anm sul casoe sulla richiesta di 6 anni di carcere per il vicepremier, Matteo Salvini: "L'Anm è ilda: a non rispettare la divisione dei poteri è certa magistratura politicizzata che da decenni avvelena il dibattito pubblico e influenza la storia di questo paese. Se qualche magistrato desidera far politica per abbattere i confini, può sempre candidarsi insieme alla Salis", ha affermato la. In mattinata l'Anm aveva tuonato contro il governo e gli esponentimaggioranza. La loro colpa? Aver difeso Matteo Salvini: "La Giunta Esecutiva Sezionale di Palermo dell'Associazione Nazionale Magistrati esprime solidarietà a tutti i colleghi impegnati nella trattazione del processo a carico dell'On.