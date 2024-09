Cagliari-Napoli Conte è già da record | il dato ufficiale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilstravince a, vittoria per 3-0 einfranto da Antonio: non succedeva da più di un anno. Aspettando l’Inter, impegnata stasera nel match contro il Monza, ildi Antoniosi prende la vetta della classifica dopo la vittoria schiacciante contro ildi Davide Nicola. La squadra rossoblù hafilo da torcere agli azzurri che si sono affidati ad un super Meret per ovviare alle diverse e frequenti conclusioni dei padroni di casa verso la porta avversaria. La vittoria per 4-0 da parte degli azzurri certifica le ambizioni del club allenato da Antonioche teneva moltissimo a non sfigurare contro il, al rientro dalla sosta per le Nazionali. A poco meno di una settimana dall’incontro dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta, i partenopei vincono e si piazzano a +1 rispetto alla Vecchia Signora.