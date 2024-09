Aggressioni e incendi la sanità pugliese sotto assedio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Nella provincia di Bari, Putignano è stata teatro di un drammatico episodio di violenza che ha coinvolto un uomo in evidente stato di ebbrezza. La situazione è degenerata quando l’individuo ha estratto un coltello minacciando prima i passanti e poi i sanitari del 118, accorsi per prestargli soccorso. Nonostante il tentativo di fuga, l’uomo, un 25enne di origine straniera ma residente nella cittadina, è stato fermato dalle forze dell’ordine e condotto in commissariato per l’identificazione.Leggi anche: Follia a Torino, auto da rally piomba sulla folla Questo è solo uno degli episodi di violenza che negli ultimi giorni stanno colpendo la. A Foggia, un giovane con gravi problemi psichici ha appiccato un principio dio presso il Presidio Territoriale di Assistenza Umberto I a San Marco in Lamis.