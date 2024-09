Sei anni di carcere richiesti per Salvini | Difendere l’Italia non è un reato

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 14 settembre 2024) Il caso Open Arms torna al centro dell'attenzione mediatica e politica con la richiesta dei pubblici ministeri di Palermo di seidi reclusione per Matteo, attuale ministro dei Trasporti e leader della Lega. L’accusa? Sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, per aver impedito lo sbarco di 147 migranti dalla nave ONG spagnola Open Arms a Lampedusa nel 2019, quandoricopriva il ruolo di ministro dell'Interno., assente durante l'udienza, ha scelto i social media per commentare la richiesta dei PM. In un video pubblicato su Instagram, l’ex ministro si difende ribadendo di aver agito per proteggere i confini italiani e garantire la sicurezza nazionale. "Seidiper aver bloccato gli sbarchi e difesoe gli italiani? Follia.non è un", ha dichiarato il leader leghista.