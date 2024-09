Rai | a ‘Presadiretta’ Rai3 autonomia differenziata e sanità

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 14 settembre 2024) ROMA – La riforma dell’allargherà a dismisura il divario nord-sud? “PresaDiretta” analizza le contraddizioni dellanella terza puntata della stagione che sarà preceduta da un viaggio nella disabilità. Ad “Aspettando PresaDiretta”, in onda domani, 15 settembre, alle 20.35 su Rai 3, si parla dell’insufficiente attenzione della politica ai bisogni delle persone con disabilità e dei loro familiari. La cura dei circa 3 milioni di disabili gravi pesa in gran parte sulle spalle delle famiglie. E in Italia i caregiver familiari non hanno diritto a contributi, ferie, malattia. In studio con Riccardo Iacona l’atleta Martina Caironi, vincitrice di tre medaglie d’oro e quattro d’argento ai Giochi paralimpici, e il presidente del Coordinamento nazionale famiglie con disabilità Alessandro Chiarini. Alle 21.