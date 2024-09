Pd a congresso il 30 novembre | Le polemiche? Parlano i risultati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Il commissariamento dell’Unione comunale Pd sta per finire. Il 30si andrà aper eleggere il nuovo segretario, 551 giorni dopo quel 29 maggio 2023 quando Massimo Roncucci si dimise praticamente in diretta, non appena si profilò la sconfitta al ballottaggio per il Comune di Siena. Ad annunciarlo è Marco Sarracino, deputato e membro della segreteria nazionale Dem, indicato il 19 febbraio dal segretario regionale Emiliano Fossi alla guida del partito senese, nel periodo turbolento dei ricorsi per la mancata (e contestata da alcuni) conclusione del percorso interno per eleggere un nuovo vertice. Ora il nuovo appuntamento è all’orizzonte, all’indomani del deposito dell’interrogazione parlamentare sul caso Sigerico da parte dello stesso Sarracino e di altri parlamentari toscani.