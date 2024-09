Modella uccisa dal marito | Ha tentato di far sparire il corpo con un frullatore a immersione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 14 settembre 2024) Un uomo è stato arrestato per aver ucciso la moglie, una celebre, e averla poi fatta a pezzi e infine frullata Kristina Joksimovic, nota finalista del concorso di Miss Svizzera, sarebbe stata strangolata a morte dal. Secondo quanto riportato nelle scorse ore dal New York Post, le autorità locali avrebbero fatto sapere che ildella notasvizzera, identificato nei rapporti come Thomas, di 41 anni, sarebbe stato arrestato il giorno dopo che una terza persona ha trovato ildella ragazza trentottenne smembrato. Gli investigatori, in seguito a delle approfondite indagini condotte sul cadavere, hanno riscontrato che prima di esser fatta a pezzi, la vittima era stata strangolata.