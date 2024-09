Milan Fonseca | Theo e Leao molto importanti per noi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Paulo, tecnico del, analizza ai microfoni di Sky Sport la prima vittoria in campionato contro il Venezia. Queste le sue parole: “Dobbiamo gestire le cose in maniera tranquilla ed equilibrata, facendo le scelte migliori per la squadra.hanno capito la scorsa partita, perché prima viene la squadra. Sono giocatorie oggi lo hanno dimostrato, non ho bisogno di confronto quando devo farlo. In una famiglia non siamo sempre d’accordo, l’importante è che si capiscano le decisioni”. Il campionato delinizia stasera? No, abbiamo cominciato quattro giornate fa perdendo punti che dobbiamo recuperare. Vincere in questo modo è stato importante per ridare fiducia in quello che facciamo ai nostri giocatori. Adesso è tutto importante, l’atteggiamento è fondamentale per una squadra che vuole giocare così.