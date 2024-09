Ligue 1 2024 2025 vola il Marsiglia di De Zerbi | 2-0 al Nizza e primo posto provvisorio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Quando ha detto che voleva lottare con il Psg per il titolo, Roberto Denon scherzava. Dopo quattro giornate di, ilha 10 punti ed è momentaneamente al. Non poteva sperare in un ritorno migliore dopo la sosta il tecnico azzurro, che ha festeggiato il successo dei suoi per 2-0 contro il. Maupay ha sbloccato la gara al 40?, mentre il raddoppio è arrivato al 53? ed ha portato la firma di Luis Henrique. Ilha poi dovuto stringere i denti nell’ultimo quarto d’ora, giocato in inferiorità numerica per l’espulsione di Cornelius (doppia ammonizione), ma è riuscito a difendere il vantaggio e a conquistare la terza vittoria stagionale.ildi De: 2-0 alSportFace.