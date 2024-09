Lecce bimba di 8 anni portata in ospedale per una caduta Ma i medici scoprono l’atroce verità

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) Nei giorni scorsi una bambina di 8di origini maliane è statadal padre al pronto soccorso dell’Fazzi a, giustificando il suo malore per unain casa. Il racconto è apparso subito sospetto aiche, dopo cure più approfondite, hanno scoperto che in realtà laera stata sottoposta probabilmente ad infibulazione, una pratica di mutilazione genitale femminile che consiste nella rimozione totale o parziale degli organi esterni.in, la sconcertante scoperta Come riferito dal Quotidiano di Puglia, la bambina è stataal Fazzi con un’emorragia interna, causata molto probabilmente proprio dall’infibulazione. La piccola avvertiva forti dolori tra il basso ventre e gli organi genitali, ma i genitori hanno spiegato che si è ferita cadendo in casa mentre giocava col fratellino.