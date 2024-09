Le ultime custodi del mare la storia delle sirene di Jeju

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 14 settembre 2024) Il nuovo documentario di Apple TV+, The Last of the Sea Women, diretto da Sue Kim, trasporta gli spettatori nell'affascinante mondohaenyeo, un gruppo di donne subacquee dell'isola di, in Corea del Sud, che da secoli si immergono nelle profondità oceaniche per raccogliere frutti di, senza alcun supporto d’ossigeno. Queste donne resilienti, spesso chiamate "in carne e ossa", hanno sostenuto per generazioni le loro comunità grazie al loro lavoro, ma la loroè ben più di una semplice lotta per la sopravvivenza. È una testimonianza di determinazione, forza e di un confronto imminente con il cambiamento climatico, la pesca eccessiva e minacce ambientali come il rilascio di acqua radioattiva dalla centrale nucleare di Fukushima, in Giappone.