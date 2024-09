La sagra della pesca torna in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) MONTELUPO FIORENTINO Un altro fine settimana all’insegna delle specialità ittiche a Fibbiana, frazione di Montelupo Fiorentino, con la. L’ormai tradizionale manifestazione di solidarietà, il ricavato sarà infatti devoluto alla parrocchia di Fibbiana per la ristrutturazioneChiesa, è giunta alla sua ventiduesima edizione e, come sempre, è organizzata dal Circolo Mcl "Pio XII" e dalla locale parrocchia Santa Maria. La cena, accompagnata ogni sera da uno spettacolo di animazione, si terrà inSan Rocco a partire dalle ore 20. L’ingresso è libero e per prenotarsi è sufficiente recarsi al bar del circolo oppure chiamare il numero 338 7463425. Per quanto riguarda l’intrattenimento ad aprire il wee-kend sarà stasera una rassegna musicale di band e allievi dell’accademia musica Lizard di Empoli e Vinci.