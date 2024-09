La guerra Italia-Francia per Trinità dei Monti | ecco la verità e come finirà

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 14 settembre 2024) Una polemica senza fine e nata soprattutto dalle colonne di un quotidiano che ha evidenziato il problema, ma la realtà è un’altra Unasenza fine. Una battaglia nata quasi per gioco e finita per essere seria e diventare quasi un caso internazionale tra. La celebre scalinata della Capitaledeifinita al centro di una querelle tra(Ansa Foto) Cityrumors.itMa cosa è successo? Da dove nasce questa polemica che sta diventando,era prevedibile, tutto e solo a livello politico? Praticamente in un rapporto della Corte dei Conti di Parigi, che ha fatto una sorta di lista sul patrimonio immobiliare francese in Europa, tra cui anche l’, nella revisione totale e finale è stata inclusa anche la scalinata didei. Apriti cielo. Non solo.