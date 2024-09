Infortunio Dovbyk cosa succede per Genoa-Roma|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) 2024-09-14 10:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Artemè ancora a caccia del primo gol con la maglia della Roma, l’attaccante ucraino ha giocato tutte le prime tre giornate di campionato – in campo per tutta la gara contro Cagliari ed Empoli, 82 minuti con la Juventus – ma senza mai trovare la rete. L’ex Girona è rimasto a riposo durante la sosta per le nazionali, non ha giocato con l’Ucraina a causa di un problema muscolare all’adduttore ma ha fatto in tempo a recuperare per la partita di Marassi colin programma domenica 15 alle 12.30.QUANTO HA PAGATO LA ROMAFILTRA PER-ROMA – Arrivano notizie positive da Trigoria:sta meglio e l’che l’ha bloccato nei giorni scorsi è superato.