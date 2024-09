Incendio a Trezzo sull’Adda fiamme in una palazzina | morto un uomo salvata una donna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) – È un settantenne di origine senegalese la vittima dell'incendio scatenatosi questa mattina in un complesso di corte in via Jacopo da nel pieno centro di sull'Adda. Il corpo senza vita dell'uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento all'interno dell'alloggio, al primo piano dell'edificio, dove l'uomo viveva solo e da cui, con ogni probabilità, si è sprigionato il rogo. È invece in buone condizioni la signora di 92 anni rimasta imprigionata nel suo appartamento durante le fasi più drammatiche dell'incendio, tratta in salvo dai carabinieri e accompagnata in ospedale per controlli.