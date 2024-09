Il Bologna la riacciuffa nel finale | a Como finisce 2-2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 – Il carattere c’è, il resto è tutto da rivedere. Ilrisorge nel, quando ilgià si pregustava il primo successo stagionale alla prima davanti ai suoi tifosi. Decisivi i subentrati, Castro e Iling, dopo un’ora abbondante di errori e di zero occasioni prodotte. Inizio sonnecchiante delsubito avanti: Cutrone mette in mezzo e Casale infila la sua porta, quando sul cronometro non sono passati neanche cinque minuti. Per i rossoblù, secondo gol subito nei primi 15 minuti di gara in queste prime quattro giornate. La reazione non arriva, fatta eccezione per un tentativo di Orsolini, che dal limite cerca il palo lontano ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Per il resto, sarà sempre e soltantoin questo primo tempo. Come quando, superata la mezz’ora, la squadra di Fabregas con tre passaggi arriva in porta.