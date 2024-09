Gueli in corsa per la presidenza della Fick Squadra solida

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 14 settembre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Una persona, una. E’ la filosofia che ha caratterizzato la composizionelista dei candidati al consiglio federale che sostengono Ottavio, avvocato palermitano candidato alla, la Federazione italiana canoa kayak, che rinnoverà la dirigenza nell’assemblea elettiva convocata per il prossimo 12 ottobre a Roma. Attuale presidente del Comitato Sport per tuttistessa, da otto anni alla guida del Comitato regionale Sicilia, prima atleta di canoa velocità con la Canottieri Trinacria e poi tecnico e allenatore del Club nautico Salunto, del Clubino del mare e ancoraTrinacria, fondatore nel 2007 del Circolo nautico Palermo (ex Canoa club Arenella) e oggi presidenteLega Navale sezione Palermo-Arenella,si candida con il dichiarato intento di favorire un cambio di passo