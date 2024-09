Genoa-Roma Gilardino | Affrontiamo squadra incredibile ma noi in queste partite ci esaltiamo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “Laè unaper quello che sono riusciti a fare nel mercato, già l’anno scorso erano molto forti. Abbiamo la consapevolezza di affrontare unadi livello, ma anche che noi inci“. Lo ha dichiarato Albertonella conferenza stampa alla vigilia di. Un’altra partita casalinga per i liguri, dopo la sconfitta per 0-2 contro il Verona; a proposito della sfida contro gli scaligeri,ha spiegato: “Quanto fatto l’anno scorso dobbiamo dimenticarcelo, quest’anno ci sarà da battagliare per ogni punto. Lanon ha mollato dopo essere andata sotto, sonodi Serie A, segnate da dettagli ed episodi. Sono situazioni che possono capitare, ma dobbiamo sempre rimanere in partita con lucidità”. Intanto, per la partita di domani saranno assenti Ankeye, Messias, Miretti e Norton-Cuffy.