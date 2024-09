Frosinone | Arrestata 37enne per furto in un supermercato ad Anagni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) Scoperta durante ilUna donna di 37 anni è stata sorpresa a rubare in un centro commerciale ad, in provincia di. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia dil’hannocon l’accusa diaggravato. Notata da un Carabiniere fuori servizio La presenza della donna, già nota per precedenti penali, è stata notata da un Carabiniere libero dal servizio che si trovava nel negozio per acquisti personali. Insospettito dalla sua presenza, il militare ha allertato i colleghi e ha iniziato a seguirla. Il tentatodi prodotti Laè stata vista mentre prelevava dagli scaffali cosmetici e prodotti per la cura della persona e della casa, per un valore totale di circa 70 euro. Ha nascosto la merce nella sua borsa e ha lasciato il negozio senza passare dalle casse.