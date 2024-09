Ecco i nuovi iPhone 16 con Apple Intelligence Ma non in Europa

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 14 settembre 2024) Come ogni anno,Event ha attirato l’attenzione di milioni di utenti che attendevano con trepidazione l’annuncio del lancio deiprodotti. In particolare, c’era grande attesa per quel che riguarda i16, i primi della nuova era basata sull’intelligenza artificiale. Sono molte le funzioni innovative deismartphone prodotti dall’azienda di Cupertino, con strumenti innovativi che strizzano l’occhio anche al vasto ecosistema dei content creator. Infatti, anche il comparto fotografico è al centro di una piccola-grande rivoluzione che rende l’utilizzo ancor più semplice e immediato. Insomma, a misura di social. E, con l’imminente rilascio del sistema operativo iOS 18, ci saranno nuove funzionalità anche per quel che riguarda il browser Safari, con uno strumento chiamato distraction control destinato a fare scuola.