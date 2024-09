De Zerbi esalta Kondogbia | Che sorpresa è fortissimo All’Inter altra storia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Roberto De, tecnico del Marsiglia, ha elogiato il centrocampista Geoffrey. Il francese, dopo varie esperienze non entusiasmanti dopo quella negativa, sembra aver trovato un buon feeling con il tecnico italiano. L’ELOGIO – Roberto Deha parlato nella conferenza stampa di vigilia del match tra Marsiglia e Nizza, concentrandosi su vari temi tra cui quello del rendimento di Geoffreyin stagione. L’ex tecnico del Sassuolo e del Brighton ha ammesso che le prestazioni del francese lo abbiano stupito, considerando che all’inizio della propria avventura in Francia la sua considerazione dell’ex Inter non fosse così elevata: «Non avrei voluto tenerlo inizialmente. Poi ho parlato con lui al telefono, mi ha dato delle sensazioni positive e quindi ho deciso di farlo allenare con noi.