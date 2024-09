Cave regole per le aste Ora si apre al confronto sulla bozza del disciplinare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Ora c’è unadelper la concessione degli agri marmiferi. Il documento è stato illustrato dalla sindaca Serena Arrighi nella commissione marmo presieduta da Nicola Marchetti. Ilcomprende le norme che,base del regolamento comunale degli agri marmiferi, stabiliscono in che modo si dovrà procedere alla gara per la concessione. Il documento elenca i criteri per la valutazione delle offerte degli operatori economici interessati all’aggiudicazione delle concessioni, con la conseguente durata. Due le fasi procedurali: la prima per stabilire una graduatoria di merito e la seconda per determinare la durata della concessione.