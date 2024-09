Cagliari-Inter Primavera 0-1 pagelle | Spinacce segna Calligaris salva! 7

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) L’vince contro ilcon il risultato di 1-0. Basta il gol di Matteo, ma è Alessandroil migliore in campo. Ledel match.7: Smanaccia nel primo tempo su una conclusione di Bolzan. All’84’l’con unvento in uscita di grandissimo coraggio su Vinciguerra in area piccola.– DIFESA Aidoo 6.5: Sulla destra domina Vinciguerra e non lo fa mai passare nonostante il livello dell’avversario. Davanti ha meno spazi, ma è decisivo in fase difensiva. Alexiou 6.5: Monumentale in inferiorità numerica al primo minuto su Simonetta e Vinciguerra. Il comandante della difesa adesso è proprio lui! Garonetti 6: Non fa meglio del compagno di reparto, l’ammonizione al dodicesimo minuto lo limita ma non va in difficoltà. – dal 58? Perez 5.