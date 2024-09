Arianna Meloni | Ci attaccano in tutti i modi ma non funziona Se ne facciano una ragione | non molliamo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 14 settembre 2024) “È stata un’estate curiosa, ma in realtà da più di un anno qualsiasi cosa succeda mi tirano in mezzo, spesso con narrazioni inventate a arte. A un certo punto, il dubbio Mi dico: qual è il gioco? “., responsabile adesioni e segretaria politica di FdI, lo ha detto intervenendo al Lido degli Estensi all’incontro “L’Italia e i territori, come cambia l’Emilia-Romagna”, durante il quale si è soffermata anche sulla richiesta di una condanna a sei anni nei confronti di Matteo Salvini avanzata dai pm del processo Open Arms.sulla richiesta di condanna per Salvini: “Sono rimasta basita” “Sono rimasta basita, se un ministro che fa il suo lavoro rischia sei anni allora è surreale”, ha detto, preceduta sul palco dalla candidata del centrodestra alla Regione Emilia Romagna Elena Ugolini.