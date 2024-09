X Factor 2024 al via le audizioni | concorrenti e giudici cosa è successo nella prima puntata

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – Al via ieri sera, giovedì 12 settembre, l’edizione numero 18 di X. In onda su Sky, e in streaming su Now, questa stagione completamente nuova, si presenta con una formazione del tutto inedita con Giorgia alla conduzione e al tavolo della giuria il veterano Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Ad accaparrarsi subito 4 sì della giuriadi, nonostante le perplessità di Agnelli, è Giomi, accompagnato dalla nonna definita ‘Indiana Jones di Cattolica’. Il 22enne ha portato un remix di Beggin’ di Madcon, di cui ha riscritto una parte. Standing ovation e 4 sì anche per Jaqueline Branciforte, 29 anni, siciliana residente a Roma, che ha cantato ‘Keep on running’. Passa leanche Lorenzo Salvetti, 16 anni. Pianista, compositore, ha proposto ‘Poetica’ di Cesare Cremonini.