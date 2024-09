Usa nessun cambio sulle nostre armi a lungo raggio a Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Non c'è alcunnella nostra politica"per l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del consiglio nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Secondo il New York Times, Joe Biden è "sul punto" di dare all'Ucraina il via libera per usareoccidentali aall'interno del territorio russo, a patto che non utilizzifornite dagli Stati Uniti bensì degli alleati europei come la Gran Bretagna, che ha già segnalato a Washington l'intenzione di autorizzarea utilizzare i suoi missili aStorm Shadow.