TS – Juve per Vlahovic trattamento Motta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 13 settembre 2024) 2024-09-13 10:07:38 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: TORINO – Finalmente. Con annesso sospiro, la parola comincia a fiorire sulle bocche di milioni di tifosi, che senza nulla togliere alla passione per l’Italia – per giunta pienamente soddisfatta in quest’ultima pausa – non vedevano l’ora di rituffarsi nel campionato, messo forzatamente da parte appena dopo averlo riassaporato con tre morsi dopo la lunga pausa estiva. Sulle bocche dei tifosi e non solo. Sulla bocca di Dusanquel finalmente più che fiorire sta esplodendo. Avendo rinunciato alla convocazione con la Serbia per motivi familiari, DV9 non sente il fischio d’inizio di una partita ufficiale dantus-Roma del 1° settembre e per un agonista come lui due settimane senza sfide ufficiali costituiscono un digiuno capace di scatenare la fame.